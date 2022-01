Microsoft перестала выпускать консоли Xbox One

Новости

Компания Microsoft прекратила выпуск игровых консолей предыдущего поколения Xbox One.

Об этом пишет The Verge.

Microsoft объявляла о планах прекратить выпуск части консолей еще в преддверии запуска игровых приставок нового поколения Xbox Series X и Xbox Series S в 2020 году. «Чтобы сосредоточиться на производстве Xbox Series X/S, мы прекратили производство всех консолей Xbox One еще до конца 2020 года, — сказала изданию директор по маркетингу продуктов для консолей Xbox Синди Уокер.

Издание обращает внимание, что несмотря на мировой дефицит микросхем Microsoft, похоже, способна удовлетворить спрос на более дешевую консоль нового поколения Xbox Series S, которую в США продают за $299.

«На самом деле мы можем построить больше консолей серии S на том же микропроцессоре, что и серия X», — сказал глава подразделения Xbox Фил Спенсер. По мнению издания, это ключевая причина, по которой в магазинах наблюдаются стабильные запасы Xbox Series по сравнению с прямыми конкурентами — консолями PlayStation 5 от Sony.

Xbox One вышла в мае 2013 года и стала преемницей Xbox 360. Оригинальную версию заменила Xbox One S в 2016, которая имела меньший форм-фактор и поддерживала видео высокого динамического диапазона HDR10, а также поддержку воспроизведения видео в формате 4K и масштабирование изображения игры с 1080p до 4K. Высокопроизводительная модель — Xbox One X, была представлена ​​в июне 2017 года и выпущена в ноябре; она обладала улучшенными техническими характеристиками и поддержкой игр с разрешением 4K. В общей сложности было продано более 50 миллионов приставок поколения Xbox One.