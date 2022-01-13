Телескоп NASA сфотографировал спиральную галактику с баром
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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NASA
Исследователи, работающие на космической рентгеновской обсерватории «Чандра» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, сфотографировали спиральную галактику с баром NGC 3344. Она расположена в созвездии Малый Лев.
Фотографию обнародовала сама обсерватория NASA, которая наблюдает за созвездием.
Спиральные галактики с баром имеют характерные перемычки, которые пересекают их посередине. Спиральные рукава таких галактик отходят от концов бара, в то время как в обычных спиральных галактиках они начинаются непосредственно от ядра.
Эта галактика расположилась на расстоянии 20 миллионов световых лет от Земли, а ее размеры вдвое меньше Млечного Пути. NGC 3344 открыл британский астроном германского происхождения Фридрих Вильгельм Гершель. Впервые за этим объектом он стал наблюдать 6 апреля 1785 года.
- 18 ноября обсерватория «Чандра» сделала фотографию планетарной туманности BD+30-3639.
- Недавно астрономам впервые удалось обнаружить небольшую черную дыру за пределами Млечного Пути благодаря ее влиянию на движение соседней звезды. Она находится в звездном скоплении в галактике Большое Магелланово Облако в 160 тысячах световых лет от Земли.