Телескоп NASA сфотографировал спиральную галактику с баром

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NASA

Исследователи, работающие на космической рентгеновской обсерватории «Чандра» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, сфотографировали спиральную галактику с баром NGC 3344. Она расположена в созвездии Малый Лев.

Фотографию обнародовала сама обсерватория NASA, которая наблюдает за созвездием.

NASA

Спиральные галактики с баром имеют характерные перемычки, которые пересекают их посередине. Спиральные рукава таких галактик отходят от концов бара, в то время как в обычных спиральных галактиках они начинаются непосредственно от ядра.

Эта галактика расположилась на расстоянии 20 миллионов световых лет от Земли, а ее размеры вдвое меньше Млечного Пути. NGC 3344 открыл британский астроном германского происхождения Фридрих Вильгельм Гершель. Впервые за этим объектом он стал наблюдать 6 апреля 1785 года.