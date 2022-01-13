В Украине 10 тысяч новых COVID-больных. Вакцинировали более 100 тысяч

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В Украине за минувшие сутки (12 января) выявили 10 046 новых больных COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых больных в Киеве (997), Львовской (949) и Ивано-Франковской (983) областях. Среди общего числа больных 590 детей и 255 медиков. Госпитализировали за сутки 1 676 людей, а умерли — 191. Выздороветь удалось 7 202 украинцам.

Вакцинировали за прошлые сутки более 100 тысяч людей. Первую дозу получили 33 452 человека, а вторую — 53 342.