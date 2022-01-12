ВОЗ: За прошедшую неделю в мире выявили самое большое с начала пандемии количество новых больных ковидом

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Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на прошлой неделе (3—9 января) в мире выявили более 15 миллионов новых случаев коронавируса — это наибольшее количество случаев, которое когда-либо регистрировали за одну неделю.

Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал на брифинге 12 января.

«Этот огромный всплеск инфекций обусловлен штаммом «Омикрон», который быстро заменяет «Дельту» почти во всех странах», — отметил Гебрейесус.

Однако, по его словам, еженедельное число смертей остается стабильным с октября 2021 года — в среднем 48 тысяч смертей в неделю. Хотя количество пациентов, находящихся в больницах, растет в большинстве стран, оно не на уровне предыдущих волн. В ВОЗ предполагают, что возможно это связано со снижением тяжести «Омикрона», а также с распространенным благодаря вакцинации иммунитетом.

Гебрейесус отметил, что в Африке более 85% людей еще не получили ни одной дозы вакцины: «Мы не сможем завершить острую фазу пандемии, если не закроем этот разрыв». Кроме того, 90 стран все еще не достигли цели в 40%, а 36 из этих стран вакцинировали менее 10% своего населения.

«Хотя вакцины остаются очень эффективными для предотвращения тяжелых заболеваний и смерти, они не полностью предотвращают передачу. Больше случаев передачи означает больше госпитализаций, больше смертей и больше неработающих людей. […] Огромное количество случаев также означает большее давление на и без того перегруженных и истощенных медицинских работников», — добавил Гебрейесус.