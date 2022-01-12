В США выпустили темнокожую куклу Барби в честь журналистки и борца за права женщин Иды Уэллс
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Instagram / barbie
Американская компания Mattel Inc. выпускает Барби в честь известной темнокожей журналистки Иды Б. Уэллс (Ида Белл Уэллс-Барнетт).
Информация о создании новой куклы появилась на странице Barbie в Instagram.
Как отмечается, кукла Иды Б. Уэллс появится в серии «Вдохновляющие женщины» (Inspiring Women), посвященной «героиням, проложившим путь поколениям девочек к большим мечтам и переменам».
«Когда дети узнают таких героев, как Ида Б. Уэллс, они не просто представляют себе лучшее будущее — они знают, что имеют силу воплотить его в жизнь», — подчеркнули в компании.
Новая кукла появится в крупных розничных магазинах к 17 января.
Ида Б. Уэллс — известная журналистка и суфражистка. Она активно участвовала в борьбе с расизмом в США, критиковала сегрегационные школы и была активисткой движения за права женщин. Также Ида была соучредителем нескольких организаций, включая Национальную ассоциацию по содействию прогрессу цветного населения (NAACP).
В 2020 году Ида Б. Уэллс была посмертно удостоена Пулитцеровской премии — «за выдающиеся и смелые репортажи об ужасном и жестоком насилии над афроамериканцами в эпоху линчевания».
- В августе 2019 года компания Mattel Inc. выпустила куклу в честь американской правозащитницы Розы Паркс, которую считают основательницей современного движения за гражданские права.
- В сентябре компания запустила линейку гендерно-нейтральных кукол Барби. Новая серия игрушек называется Creatable World и состоит из шести кукол с разным цветом кожи.
- В августе 2021 года была создана кукла Барби по прототипу профессора Сары Гилберт, участвовавшей в разработке вакцины AstraZeneca против коронавируса.