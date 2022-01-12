В США выпустили темнокожую куклу Барби в честь журналистки и борца за права женщин Иды Уэллс

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Instagram / barbie

Американская компания Mattel Inc. выпускает Барби в честь известной темнокожей журналистки Иды Б. Уэллс (Ида Белл Уэллс-Барнетт).

Информация о создании новой куклы появилась на странице Barbie в Instagram.

Как отмечается, кукла Иды Б. Уэллс появится в серии «Вдохновляющие женщины» (Inspiring Women), посвященной «героиням, проложившим путь поколениям девочек к большим мечтам и переменам».

«Когда дети узнают таких героев, как Ида Б. Уэллс, они не просто представляют себе лучшее будущее — они знают, что имеют силу воплотить его в жизнь», — подчеркнули в компании.

Новая кукла появится в крупных розничных магазинах к 17 января.

Ида Б. Уэллс — известная журналистка и суфражистка. Она активно участвовала в борьбе с расизмом в США, критиковала сегрегационные школы и была активисткой движения за права женщин. Также Ида была соучредителем нескольких организаций, включая Национальную ассоциацию по содействию прогрессу цветного населения (NAACP).

В 2020 году Ида Б. Уэллс была посмертно удостоена Пулитцеровской премии — «за выдающиеся и смелые репортажи об ужасном и жестоком насилии над афроамериканцами в эпоху линчевания».