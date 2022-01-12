Не менее 20 тысяч гривен. Кабмин принял постановление о повышении зарплаты медикам
- Автор:
- София Телишевская
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National Cancer Institute / Unsplash
Кабинет Министров на заседании 12 января принял постановление о повышении зарплаты медработникам.
Согласно постановлению, не менее 20 тысяч гривен должны получать врачи, (кроме врачей-интернов) и профессионалы с высшим немедицинским образованием, которые допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения. А на уровне 13,5 тысяч гривен будут получать зарплату специалисты с начальным уровнем (короткий цикл) высшего медицинского образования, и первым (бакалаврским) уровнем.
Постановление вступает в силу с дня опубликования и применяется с 1 января 2022 года.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, трансформация медицинской системы в 2022 году будет происходить ускоренными темпами благодаря рекордному бюджету, выделенному на эту сферу.
Среди ключевых позиций:
- Существенное увеличение уровня оплаты труда медиков, а также обеспечение дополнительных финансовых гарантий медицинских работников.
- Благодаря рекордному бюджету НСЗУ будет повышено финансирование больниц, что позволит также обновлять и модернизировать медучреждения.
- Развитие системы трансплантации в Украине.
- Расширение сферы действия экспериментального проекта по аэромедицинской эвакуации.
Недавно Минздрав обнародовал информацию, что в этом году правительство увеличило финансирование «ковидных пакетов» для больниц до 19,4 миллиарда гривен