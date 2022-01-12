Парламент Великобритании допросит премьера Джонсона из-за вечеринки в локдаун

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может потерять свое кресло из-за скандала. В среду, 13 января, он должен дать объяснения парламенту, был ли он на вечеринке в своей официальной резиденции во время первого локдауна в мае 2020 года.

Об этом пишет Reuters.

По данным СМИ, Джонсон с женой Кэрри и около 40 сотрудниками устроили вечеринку в саду на Даунинг-стрит после того, как секретарь премьера Мартин Рейнольдс разослал всем приглашения, в котором просил «приносить свою выпивку». The Guardian опубликовало фото, предположительно, с этой вечеринки.

Сам Джонсон и его спикер отказываются комментировать отправленные приглашения. Что касается вечеринки, то представитель Джонсона говорил, что в летние месяцы в саду Даунинг-стрит часто проводили рабочие собрания.

Оппозиция и некоторые члены Консервативной партии требуют от Джонсона уйти в отставку.