Парламент Великобритании допросит премьера Джонсона из-за вечеринки в локдаун
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Dan Kitwood / Getty Images
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может потерять свое кресло из-за скандала. В среду, 13 января, он должен дать объяснения парламенту, был ли он на вечеринке в своей официальной резиденции во время первого локдауна в мае 2020 года.
Об этом пишет Reuters.
По данным СМИ, Джонсон с женой Кэрри и около 40 сотрудниками устроили вечеринку в саду на Даунинг-стрит после того, как секретарь премьера Мартин Рейнольдс разослал всем приглашения, в котором просил «приносить свою выпивку». The Guardian опубликовало фото, предположительно, с этой вечеринки.
Сам Джонсон и его спикер отказываются комментировать отправленные приглашения. Что касается вечеринки, то представитель Джонсона говорил, что в летние месяцы в саду Даунинг-стрит часто проводили рабочие собрания.
Оппозиция и некоторые члены Консервативной партии требуют от Джонсона уйти в отставку.
- Ранее СМИ выложили видео, на котором сотрудники офиса Джонсона в разгар локдауна в декабре 2020 года в шутку предлагают выдать свой рождественский корпоратив за деловую встречу. В то же время неизвестно, проводился ли корпоратив.