«Человеческий фактор». Чемпион мира по теннису Новак Джокович признался, что предоставил ложные данные при въезде в Австралию
- Автор:
- София Телишевская
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Novak Djokovic / Twitter
Первая ракетка мира среди мужчин Новак Джокович признал, что в документах, предоставленных при въезде в Австралию, были ошибочные данные. Спортсмен уверяет, что ошибка возникла из-за «человеческого фактора».
Об этом теннисист написал в своем Instagram.
Заполняя въездную декларацию, спортсмен указал, что за 14 дней до прибытия в Австралию (6 января) не был в других странах. Но оказалось, что в этот период он летал из Белграда в Испанию.
«Что касается моей декларации о путешествиях, мои представители подали ее от моего имени, о чем я сообщил сотрудникам иммиграционной службы по прибытии. И мой агент искренне извиняется за административную ошибку, связанную с отметкой неправильного поля о моем предыдущем путешествии до приезда в Австралию. Это был человеческий фактор и точно не преднамеренная ошибка», — отметил Джокович.
Он объяснил, что «мы живем в трудные времена в условиях глобальной пандемии, и иногда могут возникать такие ошибки».
По словам теннисиста, он больше не будет давать никаких комментариев из уважения к австралийскому правительству.
«Играть на Открытом чемпионате Австралии — это всегда честь и привилегия... Я просто хочу иметь возможность соперничать с лучшими игроками мира», — заявил спортсмен.
В декабре 2021 года Джоковича в седьмой раз признали чемпионом мира ITF — это рекордное количество наград для одного спортсмена.
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