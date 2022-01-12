Минздрав увеличил финансирование «ковидных пакетов» для больниц до 19,4 миллиарда гривен

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Евгений Малолетка

Министерство здравоохранения изменило подходы к формированию пакетов медицинских услуг для оказания помощи пациентам с коронавирусной болезнью. Оплата лечения будет происходить по двум пакетам.

Пациенты по-прежнему будут получать всю медицинскую помощь в стационарах бесплатно, поскольку предоставленные им услуги оплатит государство.

Национальная служба здоровья будет оплачивать медучреждениям лечение по двум пакетам:

готовность к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и в других чрезвычайных ситуациях;

стационарная помощь пациентам с COVID-19.

На первый пакет смогут законтрактоваться только те учреждения, которые были определены ОГА. Речь идет об одном заведении на 200 тысяч населения соответствующей области.

По данным Минздрава, региональные департаменте здравоохранения уже подали списки таких учреждений. С теми, кто пройдет проверку на соответствие требованиям НСЗУ, заключат договоры. В программе медицинских гарантий на 2022 год для них предусмотрено около 2,5 миллиарда гривен.

Контрактирование на второй пакет доступно всем учреждениям, отвечающим требованиям НСЗУ. На это направление в бюджете предусмотрено 16,9 миллиарда гривен.

В 2021 году оплата лечения пациентов с COVID-19 осуществлялась по двум пакетам медицинских услуг. В частности, речь идет о пакете «Стационарная помощь пациентам с COVID-19» и о втором пакете, который покрывал стационарную помощь, предоставляемую в течение апреля-мая теми заведениями, у которых не было договора с НСЗУ.