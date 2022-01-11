Суд в Чехии сократил срок заключения местному боевику, воевавшему на Донбассе
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- Алексей Ярмоленко
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Pierre Crom / Getty Images
Апелляционный суд Праги сократил срок заключения гражданину Чехии Лукашу Новачеку с 20 лет до 6 лет. Его сочли виновным в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков.
Об этом пишет Radio Prague International.
Суд решил, что непосредственное участие в боевых действиях Новачека не доказано. Поэтому с него сняли обвинения в терроризме и оставили только участие в организованной преступной группировке.
Сам Новачек признал, что в июне 2015 года находился на востоке Украины, но участие в военных действиях отрицает. Он рассказал, что приехал в Донецк по приглашению девушки, с которой познакомился в интернете. Там ему предложили вступить в ряды боевиков, где он работал поваром для дополнительного заработка.
В то же время, обвинение считает, что Новачек служил в разведке и патруле и принимал непосредственное участие в боевых действиях.
- В сентябре 2021 года чешский Окружной суд города Пльзень дал 20 лет колонии строгого режима боевику «ДНР», воевавшему против сил Украины на Донбассе в 2015 году. По данным следствия, Новачек воевал на стороне боевиков с июля 2015 года и был замечен возле Донецкого аэропорта. Это подтверждают фотографии и видео с его телефона, на которых он позирует с оружием в форме боевиков. На одном из видео он на ломаном русском заявляет, что приехал воевать против украинских «фашистов».