Шестой год подряд температура мирового океана бьет рекорды

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«Бабель»

В 2021 году температура мирового океана была самой высокой в истории. Этот показатель растет уже шесть лет подряд и каждый раз океан нагревается все сильнее.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад 23 исследователей из 14 институтов по всему миру.

Климатолог из Национального центра атмосферных исследований в Колорадо (США) Кевин Тренберт отмечает, что именно температура океана является ключевым показателем изменения климата, вызванного человеческой деятельностью.

За последний год верхние две тысячи метров океана поглотили на 14 зеттаджоулей больше, чем в 2020 году. Этот показатель в 145 раз превышает мировое производство электроэнергии за 2020 год.

Более теплые воды океана способствуют усугублению штормов, ураганов и экстремальных осадков, которые часто становятся разрушительными для разных регионов. Кроме того, «нагретая» вода влияет на таяние ледников и повышение уровня морей.

Ученые объясняют, что мир теплеет от сжигания ископаемых, вырубки лесов и других видов деятельности, поэтому океаны взяли на себя основную тяжесть дополнительного тепла. По данным аналитиков, более 90% тепла, производимого за последние 50 лет, поглотили именно океаны.