В ВОЗ призывают адаптировать вакцины к новым штаммам коронавируса, а не постоянно вводить бустерные дозы

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John Twohig / Flickr

Во Всемирной организации по здравоохранению призывают компании-разработчики создавать новые вакцины и адаптировать старые, которые будут лучше защищать людей от новых штаммов коронавируса. В то время как постоянное введение бустерных доз в перспективе не будет эффективным.

Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

Там отмечают, что следует работать над разработкой вакцин, которые не только предотвратят тяжелое течение болезни или смерть, но будут направлены на профилактику инфицирования и сокращение риска передачи болезни.

А до тех пор, пока такие вакцины не будут произведены, компаниям следует обновлять свои вакцины или выпускать новые, которые будут направлены на борьбу против тех штаммов, которые сейчас распространяются в обществе, или сразу против нескольких штаммов, чтобы вакцины отвечали всем требованиям ВОЗ.

«Учитывая короткое и среднесрочное предложение имеющихся вакцин, необходимость равного доступа к вакцинам в разных странах для достижения глобальных целей общественного здоровья, программные соображения, включая спрос на вакцины и эволюцию вируса, стратегия вакцинации, основанная на повторных бустерных дозах оригинальной вакцины вряд ли будет подходящей или стабильной», — заявили в организации.

В ВОЗ также подчеркивают, что штамм «Омикрон» вряд ли станет последним серьезным штаммом коронавируса и эволюция вируса будет продолжаться.