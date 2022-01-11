Подозреваемому в поджоге здания парламента ЮАР добавили обвинения в терроризме

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Floyd Shivambu / Twitter

В Южно-Африканской Республике подозреваемому в поджоге здания парламента добавили еще одно обвинение. Теперь его также подозревают в терроризме.

Об этом пишет The Associated Press.

49-летний Зандиле Мафе присутствовал на судебном заседании во вторник, где обсуждалась возможность отпустить его под залог. В то же время сторона обвинения предъявила ему еще и обвинение в терроризме. Кроме этого, Мафе обвиняют в попытке кражи со взломом, поджоге и хранении взрывного устройства.

Мафе арестовали в день поджога и обнаружили у него взрывное устройство. Расследованием занимается подразделение полиции ЮАР, которое расследует исключительно резонансные преступления.

Сам Мафе все обвинения в свой адрес отвергает, а его защита отмечает, что из мужчины хотят сделать «козла отпущения», чтобы скрыть недостатки в системе охраны парламента. В частности, остаются вопросы, почему не сработала противопожарная система.