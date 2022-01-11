В ВОЗ считают, что найденный на Кипре штамм «дельтакрон» — это просто загрязненный образец

Новости

Plastifikator x «Бабель»

Во Всемирной организации здравоохранения призывают не использовать название нового штамма «дельтакрон». Там считают, что найденный на Кипре якобы новый штамм — просто загрязненный образец.

Об этом в своем Twitter написала глава экспертной группы по противодействию COVID-19 при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

«Несколько поздно, но: пожалуйста, давайте не употреблять названия типа «дельтакрон», «флюрона» или «флюрон». Эти слова означают сочетание вирусов / вариантов, а это не так. «Дельтакрон», вероятно, является загрязнением [образца] во время секвенирования», — подчеркнула она.

Такого же мнения придерживаются и ряд других зарубежных экспертов. Однако кипрский исследователь Леонидос Кострикис уверяет, что это не загрязненный образец. Он отмечает, что заражение «дельтакроном» у госпитализированных с коронавирусом выше, чем среди негоспитализированных пациентов. Кроме того, образцы штамма были проработаны в разных странах. В частности, его исследование подтвердили в Израиле.