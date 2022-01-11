Китай из-за двух случаев коронавируса закрыл на локдаун город с более чем 5,5 миллиона жителей

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Gani Nurhakim

Власти Китая из-за вспышки коронавируса ввели локдаун в городе Аньян, где проживают 5,5 миллиона человек.

Об этом пишет Associated Press.

Локдаун в Аньяне ввели после подтверждения двух случаев заражения штаммом «Омикрон» в понедельник, которые, как полагают ученые, связаны с двумя другими случаями, выявленными в субботу в Тяньцзине.

Жителям города не разрешается покидать свои дома, запрещено пользоваться личным транспортном. Кроме того, закрыты все магазины, за исключением тех, где продают предметы первой необходимости.