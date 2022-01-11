Китай из-за двух случаев коронавируса закрыл на локдаун город с более чем 5,5 миллиона жителей
- Автор:
- Олег Панфилович
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Gani Nurhakim
Власти Китая из-за вспышки коронавируса ввели локдаун в городе Аньян, где проживают 5,5 миллиона человек.
Об этом пишет Associated Press.
Локдаун в Аньяне ввели после подтверждения двух случаев заражения штаммом «Омикрон» в понедельник, которые, как полагают ученые, связаны с двумя другими случаями, выявленными в субботу в Тяньцзине.
Жителям города не разрешается покидать свои дома, запрещено пользоваться личным транспортном. Кроме того, закрыты все магазины, за исключением тех, где продают предметы первой необходимости.
- 23 декабря 2021 года Китай ввел локдаун в городе Сиань после выявления 127 случаев коронавируса. Жителям города запретили выходить из своих домов, кроме необходимости купить предметы первой необходимости (разрешается одному члену семьи раз в два дня) или в чрезвычайных ситуациях. Въезд и выезд из города запрещен, в исключительных случаях нужно получить официальное разрешение. Также закрыли все второстепенные предприятия. В Сиане проживают 13 миллионов человек.
- 4 января китайские власти закрыли на локдаун город Ючжоу — там выявили три случая коронавируса при населении 1,2 миллиона человек.