Правоохранителям с февраля повысят зарплаты. На полицейских выделили миллиард гривен

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С февраля 2022 года украинских правоохранителей ждет повышение зарплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В госбюджете на 2022 год на повышение зарплат правоохранителям предусмотрено дополнительных 2,8 миллиарда гривен. Из них на зарплаты полиции дополнительно выделили миллиард.

Министр Денис Монастырский заявил, что деньги на повышение зарплат удалось получить за счет акцизов по алкоголю.

«Средства для такого повышения заработных плат нам удалось получить благодаря спецоперации «Акциз». Ее по моему поручению начали против нелегальной реализации подакцизных товаров 1 ноября прошлого года. По информации Государственной налоговой службы, это только за два последних месяца 2021 года обеспечило поступление дополнительных 2,3 миллиарда гривен», — заявил министр.

Он отметил, что президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам всей системы МВД на 10% уже с 1 февраля. Это касается не только полицейских, но и спасателей, нацгвардейцев, пограничников и работников миграционной службы. Также с февраля восстановят право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье.