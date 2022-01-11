В Украине будет скользко. Синоптики прогнозируют гололедицу в 18 областях

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Micaela Parente / Unsplash

В Украине в ближайшие дни будет гололедица в 18 областях.

По данным Sinoptik.ua, 11—12 января почти на всей территории страны объявлен I (желтый) уровень опасности.

Замерзание дождя и мокрого снега на дорогах и тротуарах ожидается во всех областях, кроме Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской и Николаевской.

Также синоптики посоветовали по возможности отложить поездки на собственном автотранспорте и носить обувь с максимально рифленой подошвой, чтобы избежать травм.

Отдельно синоптики напомнили пешеходам и водителям, что лед значительно увеличивает тормозной путь.