В Украине будет скользко. Синоптики прогнозируют гололедицу в 18 областях
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Micaela Parente / Unsplash
В Украине в ближайшие дни будет гололедица в 18 областях.
По данным Sinoptik.ua, 11—12 января почти на всей территории страны объявлен I (желтый) уровень опасности.
Замерзание дождя и мокрого снега на дорогах и тротуарах ожидается во всех областях, кроме Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской и Николаевской.
Также синоптики посоветовали по возможности отложить поездки на собственном автотранспорте и носить обувь с максимально рифленой подошвой, чтобы избежать травм.
Отдельно синоптики напомнили пешеходам и водителям, что лед значительно увеличивает тормозной путь.
- Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали резкое похолодание в Украине. Уже в ночь на 12 января в ряде областей температура снизится до -16 °С. Затем морозы усилятся.