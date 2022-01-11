Япония заявила, что КНДР запустила баллистическую ракету — второй раз за последние несколько дней
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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NK News
Утром 11 января военные Северной Кореи провели запуск боевой ракеты в сторону Японского моря. Южнокорейские военные заявили о запуске «неопознанного снаряда», а японская береговая охрана сообщила, что это была баллистическая ракета.
Об этом пишут Yonhap и The Guardian.
КНДР провела второй запуск ракеты за последние несколько дней. После первого Пхеньян заявлял, что испытал гиперзвуковую ракету, которая успешно поразила цель.
Сегодняшний запуск состоялся в тот момент, когда Совет безопасности ООН созвал закрытое заседание по поводу предыдущего запуска ракеты Пхеньяном.
Япония объявила об усилении мониторинга за военной деятельностью КНДР и созвала экстренное заседание группы реагирования. США призвали Северную Корею воздерживаться от дестабилизирующих действий и отказаться от программ баллистических ракет.
- В начале года Ким Чен Ын заявил, что значительно укрепит армию. Это может свидетельствовать о новом этапе развития ракетной программы страны. 5 января КНДР испытала гиперзвуковую ракету. До этого она запустила новую баллистическую ракету с подводной лодки.