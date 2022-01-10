Испания планирует изменить систему мониторинга новых случаев коронавируса. Болезнь будут отслеживать как обычный грипп

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Adam Niescioruk / Unsplash

В Испании власти планируют изменить систему мониторинга новых случаев коронавируса. Там хотят следить за коронавирусом как за обычным гриппом.

Об этом пишет El Pais.

Точной даты перехода нет, но системы здравоохранения в Испании работают над этим процессом. Это означает, что к коронавирусу в стране будут относиться как к эндемической болезни: без подсчета каждого нового случая и без тестирования в случае появления любых симптомов.

Новая система будет предусматривать, что будет создана статистически значимая выборка врачей и медицинских центров, которые будут предоставлять данные о заболеваемости. Таким образом, эти данные будут экстраполироваться на все государство и указывать на приблизительную эпидемиологическую ситуацию в стране.

«Сейчас, учитывая огромную трансмиссивность COVID, очень сложно придерживаться универсальных протоколов наблюдения, это становится невозможным», — объяснил руководитель группы наблюдения за гриппом и другими респираторными вирусами Ампаро Ларраури.

В то же время он подчеркнул, что полностью изменить подход сразу будет невозможно, поскольку у Испании есть международные обязательства сообщать обо всех новых случаях заражения коронавирусом.