Данные ЕС: Последние семь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Unsplash / Karsten Würth
Последние семь лет на Земле были самыми теплыми за всю историю наблюдений. 2021 год вошел в пятерку самых теплых.
Об этом говорится в данных Службы изменения климата Copernicus, собирающей информацию со спутниковой системы ЕС, пишет BBC.
В Европе лето 2021 года стало самым жарким за всю историю, а на западе США и в Канаде были побиты температурные рекорды. Также летом было много лесных пожаров, повлекших за собой масштабные разрушения и ряд смертей.
В целом 2021 год стал пятым самым теплым за всю историю наблюдений, немного обогнав 2015 и 2018 годы. Несмотря на то что в начале года средние температуры были ниже предыдущих лет, за счет очень жаркого лета общая средняя температура выросла.
Самые большие температуры летом в Европе фиксировались в Греции, Испании и Италии. На острове Сицилия зафиксировали температурный рекорд — +48,8 °С. Из-за высоких температур начались лесные пожары в Турции, Греции, Тунисе, Италии и Алжире.
Кроме этого, в Европе была и экстремальная влажность, повлекшая паводки в Германии, Бельгии и Нидерландах.
- В ночь с 31 декабря на 1 января Европа встретила аномально теплый Новый год — температура воздуха в некоторых странах достигла весенних показателей. Неподалеку от Мадрида в Сеговии было +22,7 °С, а в соседней Авиле +20,2 °C. Такая температура стала абсолютным рекордом с начала ведения наблюдений.