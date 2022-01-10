Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл суд против Австралии. Его хотели депортировать из-за отсутствия прививки
- Автор:
- София Телишевская
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Novak Djokovic / Twitter
Первая ракетка мира среди мужчин Новак Джокович выиграл суд против австралийских властей, которые пытались депортировать его из страны из-за отсутствия прививки против коронавируса.
Об этом сообщает издание Reuters.
Спортсмен приехал в Австралию для участия в Открытом чемпионате по теннису, он не вакцинирован, но у него есть справка об освобождении от прививки. Тем не менее, пограничники задержали теннисиста и поместили в гостиницу для лиц, которых должны депортировать из страны.
После юридической волокиты суд признал необоснованным аннулирование визы теннисиста, поэтому ему разрешили остаться в стране.
Однако австралийский министр по вопросам иммиграции уже заявил, что будет повторно поднимать вопрос об отмене визы теннисиста, который уже девять раз завоевал титул чемпиона Australian Open.
По данным газеты The Age, теннисисту выдали справку об отводе от вакцинации на основании того, что он переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев.
В декабре 2021 года Джоковича в седьмой раз признали чемпионом мира ITF — это рекордное количество наград для одного спортсмена.
- 11 июля 2021 года сербский теннисист Новак Джокович победил на Уимблдонском турнире. Это шестая победа 34-летнего теннисиста на Уимблдоне. До этого он выигрывал этот турнир в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. В общей сложности серб выиграл 20 титулов на турнирах Grand Slam. По этому показателю он сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.
- В июне Новак Джокович одержал вторую победу на Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос — 2021).
- В сентябре 2020 года Джокович был дисквалифицирован с Открытого чемпионата США (US Open) после того, как кинул мячом в линейную судью и попал ей в шею.