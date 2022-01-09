Гололедица и снегопад. Синоптики спрогнозировали погоду на 10 января
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Каролина Ускакович / «Бабель»
В понедельник, 10 января, в Украине ночью почти на всей территории будет сыпать снег, а днем он пройдет только на востоке.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют местами небольшой снег, мокрый снег, возможно налипание мокрого снега и гололедица. На остальной территории будет без существенных осадков.
Ночью и утром в западных областях и в южной части местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7—12 м/с.
Температура ночью -1...-6 °С, в Карпатском регионе -7...-12 °С, днем от -3 до +2 °С; в южной части ночью около 0 °С, днем +1...+6 °С, в Крыму +7...+12 °С.
- В воскресенье, 9 января, в Украину пришла непогода, в ряде областей пошел снег, почти на всей территории гололедица, что может влиять на движение транспорта.
- С начала января в Киеве зарегистрировано несколько температурных рекордов. Так, сутки 3 января стали самыми теплыми в Киеве за 123 года. В этот день в первый раз за 142 года среднесуточная температура воздуха в столице составляла +4,3 °C.
- 5 января метеорологи впервые за 142 года зафиксировали среднесуточную температуру на уровне +6,5 °С. Максимальная температура в столице поднялась до +10,7 °С.