Гололедица и снегопад. Синоптики спрогнозировали погоду на 10 января

Новости

Каролина Ускакович / «Бабель»

В понедельник, 10 января, в Украине ночью почти на всей территории будет сыпать снег, а днем он пройдет только на востоке.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют местами небольшой снег, мокрый снег, возможно налипание мокрого снега и гололедица. На остальной территории будет без существенных осадков.

Ночью и утром в западных областях и в южной части местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7—12 м/с.

Температура ночью -1...-6 °С, в Карпатском регионе -7...-12 °С, днем от -3 до +2 °С; в южной части ночью около 0 °С, днем +1...+6 °С, в Крыму +7...+12 °С.