Иран расширил список санкций против чиновников США, которых считает причастными к убийству генерала Сулеймани
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Wikipedia / Hossein Ostovar
Иран расширил список санкций в отношении США из-за предполагаемой причастности ряда американских чиновников к убийству иранского генерала Касема Сулеймани.
Об этомсообщается на сайте МИД страны.
В целом санкционный список пополнился 51 именем. В частности, в него попали глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, бывший советник президента США по нацбезопасности Роберт ОʼБрайен, глава Центрального командования армии США Кеннет Маккензи, директор Агентства национальной безопасности генерал Пол Накасоне.
Как отмечает внешнеполитическое ведомство, названные в списке люди имели отношение к «принятию решений, организации, финансированию и совершению теракта [убийство Сулеймани] или оправдывали терроризм, угрожающий международному миру и безопасности».
- 3 января 2020 года американские силы атаковали военную базу возле международного аэропорта Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Президент Дональд Трамп впоследствии назвал Сулеймани террористом. Иран пообещал масштабный ответ. 8 января и 12 марта 2020 года три американские базы в Ираке были атакованы — погибли три человека и 10 получили ранения.
- Летом Иран выдал ордер на арест Трампа и назвал в честь Сулеймани ракету. 7 января 2021 года суд Ирака выдал ордер на арест Трампа. 19 января Иран ввел санкции против Трампа и его администрации.