Отныне работодателей будут штрафовать за указание в вакансии пола или возраста кандидата

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Joshua Rodriguez / Unsplash

С 8 января 2022 года работодателей будут штрафовать, если в своих вакансиях они будут указывать желаемый пол кандидата, возраст, расу или цвет кожи. Размер штрафа составит 10 минимальных зарплат — сейчас это 65 тысяч гривен.

Соответствующие изменения прописаны в законе «О рекламе» по противодействию дискриминации по признаку пола.

«Запрещается в рекламе о вакансиях (прием на работу) указывать возраст кандидатов, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола, выдвигать требования, которые отдают предпочтения женскому или мужскому полу, представителям определенной расы, цвета кожи (кроме случаев, определенных законодательством, и случаев специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола), относительно политических, религиозных и других убеждений, членства в профессиональных союзах или других объединениях граждан, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам», — говорится в новой редакции статьи 24-1.

В случае нарушения этих норм Государственная служба Украины по вопросам труда будет налагать штраф, который нужно уплатить в течение 15 календарных дней со дня вручения документа.