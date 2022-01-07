В Киеве ищут взрывчатку в десяти ТРЦ. На центральном вокзале ее не нашли
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Полиция совместно со взрывотехнической службой проверяет 10 торговых центров Киева на наличие взрывчатки.
Об этом «Бабелю» сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Правоохранителям поступили анонимные сообщения о минировании ТРЦ и центрального железнодорожного вокзала. Специалисты проверили вокзал и взрывчатку не нашли. При этом пришлось эвакуировать около 650 человек.
Поиски взрывчатки в торговых центрах продолжают. В полиции отказались указывать названия ТРЦ.
Как передает «Суспільне», бомбы искали в «Глобусе» и продолжают искать в «Гуливере», «Ультрамарине», «Метро», «Дрим Тауне» и других ТРЦ.
- Два дня назад (5 января) в трех ТРЦ Киева тоже искали взрывчатку. Сообщалось о минировании торговых центров в Деснянском, Днепровском и Подольском районах столицы. Взрывчатку не нашли.
- В конце декабря из-за сообщения о взрывчатке полиция перекрывала мост Патона, что спровоцировало пробки в столице.