В 2020 году возле Шотландии российская подлодка столкнулась с британским фрегатом. Раньше об инциденте не сообщали

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В конце 2020 года в северной части Атлантического океана, за 320 км от Шотландии столкнулись российская стратегическая подводная лодка и британский фрегат HMS Northumberland.

Об этом пишут таблоид The Sun, BBC News и Daily Mail.

Тогда фрегат отслеживал в районе Полярного круга местоположение подлодки, которая пропала с радаров. Для ее поиска HMS Northumberland использовал буксируемый гидролокатор и погружаемую антенну. Именно ее протащило по корпусу подлодки. Также субмарину перед погружением заметил британский вертолет — он заметил ее перископ.

Источники изданий заявили, что столкновение не было преднамеренным. Антенна корабля тогда получила повреждения, а фрегат вынужденно вернулся в порт базирования.

Минобороны Великобритании подтвердило, что в конце 2020 года российская подлодка «вошла в соприкосновение с буксируемым элементом его гидроакустической станции» HMS Northumberland. Какие повреждения получила подлодка — неизвестно.

Интересно, что это происшествие попало на видео съемочной группы британского Channel 5, которая снимала телешоу Warship: Life at Sea. На видеозаписи также видно, как после предполагаемого столкновения члены экипажа пытаются выяснить, что произошло.

Таблоид отмечает, что это первое столкновение российского и британского военных судов после окончания холодной войны.