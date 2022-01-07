В 2020 году возле Шотландии российская подлодка столкнулась с британским фрегатом. Раньше об инциденте не сообщали
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В конце 2020 года в северной части Атлантического океана, за 320 км от Шотландии столкнулись российская стратегическая подводная лодка и британский фрегат HMS Northumberland.
Об этом пишут таблоид The Sun, BBC News и Daily Mail.
Тогда фрегат отслеживал в районе Полярного круга местоположение подлодки, которая пропала с радаров. Для ее поиска HMS Northumberland использовал буксируемый гидролокатор и погружаемую антенну. Именно ее протащило по корпусу подлодки. Также субмарину перед погружением заметил британский вертолет — он заметил ее перископ.
Источники изданий заявили, что столкновение не было преднамеренным. Антенна корабля тогда получила повреждения, а фрегат вынужденно вернулся в порт базирования.
Минобороны Великобритании подтвердило, что в конце 2020 года российская подлодка «вошла в соприкосновение с буксируемым элементом его гидроакустической станции» HMS Northumberland. Какие повреждения получила подлодка — неизвестно.
Интересно, что это происшествие попало на видео съемочной группы британского Channel 5, которая снимала телешоу Warship: Life at Sea. На видеозаписи также видно, как после предполагаемого столкновения члены экипажа пытаются выяснить, что произошло.
Таблоид отмечает, что это первое столкновение российского и британского военных судов после окончания холодной войны.
- В ноябре 2021 года с подводной горой столкнулась субмарина США USS Connecticut. Командование подлодки после этого уволили.
- До этого в Тихом океане японская субмарина столкнулась с грузовым судном.