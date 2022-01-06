Глава Рады Стефанчук повторно заразился коронавирусом

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Космач Александр / УНИАН

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук повторно заразился коронавирусом. Он отметил, что сейчас у него нормальное самочувствие.

Об этом он написал в своем Facebook.

«Пока самочувствие нормальное. Сделал тест только потому, что у дочери поднялась температура. Еще раз призываю всех: не забывайте о масках, дезинфекции рук и дистанции», — объяснил Стефанчук.

Он также призвал украинцев вакцинироваться, потому что после прививки болезнь должна протекать гораздо легче и без симптомов.