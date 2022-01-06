Глава Рады Стефанчук повторно заразился коронавирусом
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Космач Александр / УНИАН
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук повторно заразился коронавирусом. Он отметил, что сейчас у него нормальное самочувствие.
Об этом он написал в своем Facebook.
«Пока самочувствие нормальное. Сделал тест только потому, что у дочери поднялась температура. Еще раз призываю всех: не забывайте о масках, дезинфекции рук и дистанции», — объяснил Стефанчук.
Он также призвал украинцев вакцинироваться, потому что после прививки болезнь должна протекать гораздо легче и без симптомов.
- Стефанчук болел коронавирусом больше года назад – в ноябре 2020 года. Тогда еще в Украине не начали кампанию по вакцинации.