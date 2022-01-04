В «Дії» запустили уведомления о проверке кредитной истории пользователей

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Министерство обороны Украины

Министерство цифровой трансформации запустило в приложении «Дія» уведомления о случаях проверки кредитной истории.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Функция работает по умолчанию, обновлять приложение не нужно. «Проверка кредитной истории — обязательна при оформлении кредита. Теперь, если кто-нибудь будет проверять вашу историю или возьмет кредит, вы получите push-уведомление», — говорится в сообщении.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что если кто-нибудь будет проверять кредитную историю пользователя «Дії», или на него взяли новый кредит, который пользователь не открывал, то можно будет сразу из приложения перейти по ссылке, чтобы выяснить детали и подать жалобу.