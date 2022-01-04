Чехия приговорила своего гражданина к 21 году тюрьмы за участие в войне на Донбассе на стороне боевиков

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Policie Ceske republiky

Пражский городской суд во вторник, 4 января, заочно приговорил к 21 году лишения свободы 49-летнего гражданина Чехии Мартина Сукупа, который воевал на Донбассе на стороне боевиков.

Об этом сообщает чешское издание Novinky.

Суд признал, что Мартин Сукуп совершил теракт и участвовал в террористической группировке. Сукуп не вернулся из оккупированной части Украины, поэтому его также признали виновным в бегстве от правосудия. На размер наказания в большинстве своем повлияло то, что Сукуп «злоупотребил навыками командования, которые он получил во время службы в чешской армии, и тем фактом, что он участвовал в боевых действиях гораздо активнее, чем другие обвиняемые по аналогичным делам».

Согласно материалам дела, Сукуп в 2014 году решил отправиться в Украину и принять участие в боевых действиях на стороне боевиков «ДНР». Потом, по крайней мере, до 2018 года он работал в сепаратистской армии танкистом, командиром танковой роты, а затем — командиром дивизиона или артиллерийской батареи. Согласно приговору, он участвовал в боях за города Краматорск и Горловку, в которых погибла тысяча украинских солдат.

Policie Ceske republiky

«Активно участвуя в этих вооруженных конфликтах, по своей природе он выполнил суть преступления террористического нападения», — сказал прокурор Марек Бодлак.

Однако адвокат боевика не нашел доказанной вины своего клиента. По ее словам, нельзя полагаться на газетные статьи или сообщения Сукупа в социальных сетях.