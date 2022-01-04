В США впервые с начала пандемии за сутки выявили более миллиона новых больных. Это мировой максимум

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Немеш Янош / УНИАН

В США за сутки 3 января коронавирус выявили у 1 076 889 человек — это рекордный для страны и мира показатель с начала пандемии.

Об этом сообщает BBC.

Больше всего новых больных приходится на штамм «Омикрон». Цифра более миллиона названа на основе официальных данных. Однако нужно учитывать, что американцы дома сами делают экспресс-тесты, то есть фактическое количество новых больных больше.

Главный советник президента США по вопросам пандемии Энтони Фаучи сказал, что в стране наблюдается «почти вертикальный рост» случаев заболевания, а пик может наступить через несколько недель.

Предыдущий «рекорд» Штатов составил 590 тысяч случаев (31 декабря). До этого верхнюю строчку в официальной статистике занимала Индия, где 7 мая 2021 года коронавирус выявили у более чем 414 тысяч человек.