Warner Music купила права на все песни Дэвида Боуи

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Компания Warner Music Group приобрела права на все песни умершего британского певца Дэвида Боуи. Ей отошли права на композиции из 27 альбомов, в том числе и вышедшего после смерти Боуи.

Об этом пишет пресс-служба компании.

Также Warner Music Group приобрела права на песни группы Tin Machine, в которой Боуи был фронтменом, и все остальные песни Боуи, которые он писал для фильмов или других проектов. Фактически, компания приобрела абсолютно все песни Боуи, которые он писал или исполнял в течение своей жизни.

Официально сумму сделки не разглашают. По данным американских СМИ, наследники Боуи получили за песни около $250 миллионов.