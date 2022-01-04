Вице-премьер по евроинтеграции: В 2022 году «промышленный безвиз» с ЕС не подпишут
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- Алексей Ярмоленко
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Синиця Олександр / УНІАН
Вице-премьер-министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что в 2022 году Украина не подпишет с ЕС так называемый «промышленный безвиз». По ее словам, только летом завершится работа миссии, которая должна оценить готовность Украины к этому соглашению.
Об этом она рассказала в интервью Интерфаксу.
«Нет. Я предлагаю вернуться к этому вопросу ближе к лету 2022 года, тогда я смогу назвать конкретные даты», — пояснила Стефанишина.
Она отметила, что летом миссия ЕС завершит работу, проведет оценку — только после этого правительство Украины сможет начать официальные переговоры.
«Но прежде чем завершится эта оценка и будут представлены рекомендации, процесс официальных переговоров мы инициировать не сможем. КPI, который я бы определила на 2022 год — это начало официальных переговоров. Они могут быть очень быстрыми, если удастся построить политический консенсус в Еврокомиссии по этому соглашению», — подчеркнула вице-премьер.
- «Промышленный безвиз» (соглашение АСАА) — это определение системы технического регулирования и оценки соответствия на уровне европейской. Подписание АСАА позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине вместо того, чтобы обращаться к официальному представителю — резиденту Евросоюза, имеющему право получить такой документ. Возможность подписания такого соглашения предусмотрена в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.
- Сначала «промышленный безвиз» будет касаться трех секторов продукции: низковольтное электрооборудование, электромагнитная совместимость оборудования, машины. В случае успеха этот список будут расширять. Фактически соглашение ACAA позволит украинскому бизнесу торговать со странами ЕС почти безбарьерно.