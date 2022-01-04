Суд в США признал Элизабет Холмс виновной в мошенничестве — она создала бесперспективный стартап, который оценивали в $9 миллиардов

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В США, штате Калифорния, суд присяжных города Сан-Хосе признал виновной в мошенничестве 37-летнюю Элизабет Холмс. Она превратила стартап — портативное устройство для анализа крови — в бесперспективную компанию Theranos стоимостью $9 миллиардов.

Об этом сообщает Bloomberg.

До вынесения приговора присяжные три месяца слушали свидетельские показания и пришли к выводу, что Холмс в течение нескольких лет врала инвесторам о точности и возможностях анализаторов крови Theranos. Ее признали виновной по четырем из 11 пунктов обвинения, в том числе в заговоре и мошенничестве. По четырем пунктам обвинения ее оправдали, еще по трем присяжным не смогли вынести приговор. Теперь Элизабет Холмс грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы.

«Приговоры по этому делу отражают вину Холмс в крупномасштабном мошенничестве с инвесторами, теперь ей грозит приговор за совершенные преступления», — заявила прокурор Стефани Хайндс.

Элизабет Холмс и Theranos

В 2004 году Элизабет Холмс написала патент для миниатюрного «нарукавника»: он одновременно диагностировал кровь пациента и вводил ему нужный препарат. После этого Холмс собрала первые венчурные $6 миллионов, используя родственные связи и знакомства, и основала стартап. Когда выяснилось, что «нарукавник» невозможно реализовать технологически, Холмс совершила «разворот» (pivot) — обычный ход для технологического стартапа, изменив концепцию продукта: теперь она планировала выпускать стационарный портативный анализатор крови. Даже в таком виде ее продукт мог совершить революцию на рынке. Холмс искренне верила в свою миссию «изменить мир» — именно поэтому, когда новая концепция столкнулась с непреодолимыми технологическими препятствиями, ей удавалось эффективно врать инвесторам, сотрудникам и прессе.

За 10 лет на личной харизме и готовности врать в глаза инвесторам она построила «потемкинскую» компанию Theranos, которую оценивали в $9 миллиардов. Разоблачил ее обман репортер The Wall Street Journal Джон Керриру — выяснилось, что технология, о которой заявляла Холмс, не работает, Theranos втайне проводит анализы крови на оборудовании других компаний, а их результаты искажены. В 2018 году Theranos ликвидировали, а в марте 2019 года на канале НВО вышел документальный фильм об Элизабет Холмс «Изобретатель: жажда крови в Кремниевой долине».