Самый старый человек мира отпраздновал 119-летие

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В Японии самый старый человек мира Кане Танака отпраздновала 119-летие — 2 января 2022 года. Женщина провела этот день вместе с сотрудниками дома престарелых в префектуре Фукуока.

Об этом сообщает The Japan Times.

Из-за коронавирусных ограничений Кане Танака не смогла полноценно пообщаться с членами семьи. Для общения она использует жесты, увлекается головоломками и настольными играми. Женщина родилась в 1903 году — в год, когда братья Райт совершили первый в истории пилотируемый полет на моторном аэроплане и прошел первый Тур де Франс. Танака вышла замуж, когда ей было 19 лет и помогала управлять семейным рестораном после того, как ее муж и старший сын отправились воевать на второй китайско-японской войне, которая началась в 1937 году.

Книга рекордов Гиннеса признала статус Кане в марте 2019 года, когда ей было 116 лет. В 2020 году Кане Танака стала самым старым человеком в Японии (в возрасте 117 лет и 261 день) и отпраздновала это бутылкой кока-колы — ее любимый напиток. В 2021 году, когда проходили Олимпийские игры, женщине поручили нести Олимпийский огонь.

Как пишет The Guardian, по данным Министерства здравоохранения Японии, в стране сейчас проживает 86 510 человек в возрасте 100 лет и старше. Женщины составляют подавляющее большинство долгожителей, а мужчин — чуть больше 10 тысяч. Ожидаемая продолжительность жизни в Японии также находится на рекордно высоком уровне — 87 лет и 74 дня для женщин и 81 год и 64 дня для мужчин. Однако в стране сокращается количество молодых людей на фоне неудачных попыток поднять низкий уровень рождаемости. По данным общественной телекомпании NHK, за последние 12 лет 20-летние составляли менее 1% населения страны.