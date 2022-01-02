ДТП в Луцке: в больнице скончалась женщина, сбитая подростком
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Национальная полиция
В Луцке в больнице скончалась женщина, которую на пешеходном переходе 12 декабря 2021 года сбил несовершеннолетний.
Об этом сообщают «Волынские новости» и депутат райсовета Роман Кравчук.
В реанимации утром умерла 39-летняя женщина по имени Альона. У нее остались муж и двое маленьких сыновей.
Депутат выразил сочувствие семье погибшей, призвал поддержать ее мужа и указал в сообщении номер банковской карты.
- Днем 12 декабря в Луцке возле ТЦ «ПортСити» автомобиль Renault Megane на полной скорости сбил пятерых людей, которые переходили дорогу на зеленый свет, и врезался в дерево. Среди пострадавших был 5-летний ребенок.
- В автомобиле находились подростки возрастом от 15 до 16 лет, один из которых был за рулем. Оказалось, что они убегали от полиции, снимая это на видео. Главного подозреваемого отправили под домашний арест. Парню грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.