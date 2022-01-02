В Украине за сутки выявили менее 2 тысяч новых COVID-больных
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Украине за прошедшие сутки (1 января) выявили 1 863 новых больных COVID-19, из которых 108 детей и 12 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Больше всего людей заболело в Киеве (277), Житомирской (127) и Львовской (115) областях.
Госпитализаций за сутки не было. Выздоровели 2 259 людей. Умерли — 98.
«1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине закрыты. В другие дни они будут работать по обычному расписанию», — отметили в Минздраве.
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал новую волну заболеваемости коронавирусом в середине февраля 2022 года. Также он говорил, что Украине не удастся избежать новой волны из-за стремительного распространения штамма «Омикрон».