ЕС предложил своим государствам-членам признать «зелеными» атомную энергетику и газ

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Frédéric Paulussen / Unsplash

Европейская комиссия в субботу, 1 января, направила государствам — членам Евросоюза проект постановления, предлагающий признать атомную энергетику и газ экологически безопасными источниками энергии.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Согласно документу, инвестиции в атомные электростанции следует одобрять, если они обеспечивают захоронение радиоактивных отходов, а их строительство было одобрено до 2045 года.

Что касается электростанций, работающих на природном газе, они смогут получить «зеленую» маркировку, если их строительство было разрешено до 2030 года. Кроме того, им придется заменить устаревшую технику и удерживать объем выбросов СО2 в пределах установленной нормы.

Сообщается, что государствам ЕС предстоит изучить проект постановления. Его принятие еще может быть заблокировано, если против выступит большинство стран или Европарламент.

Однако министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Штеффи Лемке раскритиковала планы Еврокомиссии как «абсолютно неправильные». «Источник энергии, который в случае аварии на реакторе может привести к разрушительным экологическим катастрофам и оставляет после себя огромное количество опасных высокорадиоактивных отходов, не может быть экологичным», — заявила она.

К 1 января в Германии вывели из эксплуатации три атомные электростанции. В стране осталось всего три АЭС, но и они должны завершить работу через год.

На признании Еврокомиссией атомной энергии экологичной настаивают Франция, Польша и шесть других восточноевропейских стран. Они настаивают на том, что без использования энергии атома ЕС не удастся стать нейтральным в плане воздействия на климат до 2050 года, чего требуют международные обязательства.

Как пишет агентство AFP, некоторые дипломаты в Брюсселе сообщили, что Франция, большая часть энергии в которой производится на АЭС, вела интенсивные закулисные переговоры с другими членами Евросоюза, чтобы убедить их поддержать свою позицию.