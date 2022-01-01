Украина закрыла порты для всех российских кораблей

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Angelos Michalopoulos / Unsplash

Согласно закону, с 1 января 2022 года Украина официально закрыла российским судам доступ в свои внутренние воды.

Об этом говорится в тексте документа, обнародованного на сайте Рады.

Так, кораблям под флагом государства-агрессора запрещено перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами.

Этот же запрет введен в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах Украины. Кроме того, запрещается регистрация в Государственном судовом реестре Украины плавсредств россиян.

На это пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина таким образом «готовится к силовому решению проблемы Донбасса», аналогичное заявление сделал и президент России Владимир Путин.