Глава ВОЗ считает, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году
- Автор:
- София Телишевская
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UN Geneva / Flickr
В новогоднем обращении глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об оптимистическом прогнозе окончания пандемии коронавируса в 2022 году при условии, что все страны мира будут бороться с распространением инфекции.
Об этом сообщает BBC.
Глава ВОЗ призвал мировых лидеров отказаться от «узкого национализма» и накопления вакцин, которые, по его мнению, мешают борьбе с пандемией.
«Узкий национализм и накопление вакцин некоторыми странами подорвали справедливость и создали идеальные условия для появления штамма «Омикрон», и чем дольше сохраняется неравенство, тем выше риск эволюции вируса, которую мы не можем предотвратить или предвидеть», — отметил Гебрейесус.
ВОЗ также обнародовала главную цель на текущий год — вакцинация 70% населения Земли до июля 2022 года.
По состоянию на 1 января в мире только 49% граждан прошли полный курс иммунизации от COVID-19 (сделано более 9 млрд прививок).
- В Украине за последние сутки, 31 декабря, медики выявили 5 026 новых случаев коронавирусной болезни. Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 3,6 миллиона случаев COVID-19. При этом 96 089 человек умерли от осложнений болезни, а 3,4 миллиона граждан выздоровели.