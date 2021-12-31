Зеленский назначил директора Государственного бюро расследований
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Кузьмин Александр / УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Сухачева директором Государственного бюро расследований. Об этом говорится в его указе от 31 декабря.
Сухачева назначили сроком на 5 лет. До этого он исполнял обязанности главы бюро.
Алексею Сухачеву 43 года, он родился в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение». Доктор юридических наук, заслуженный юрист. С 2000 года Сухачев начал военную службу в органах государственной безопасности, работал следователем, оперуполномоченным, заместителем начальника Главного управления центрального управления СБУ. В 2017—2019 годах работал заместителем начальника департамента Генпрокуратуры. В течение 2019—2020 годов служил в Службе внешней разведки.
22 сентября 2020 года Сухачева назначили исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.
- Государственное бюро расследований (ДБР) расследует преступления топ-чиновников и сотрудников правоохранительных органов, полиции и прокуроров. ГБР создали 27 ноября 2018 года в рамках реформы правоохранительной системы. Первым его руководителем был бывший следователь и прокурор Роман Труба. 3 декабря 2019 года парламент принял поправки к закону о Государственном бюро расследований и проголосовал за отставку Трубы и его заместителей.