В части мира уже наступил 2022 год. Вот как его встретили в Австралии, Северной Корее и Японии
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Pixabay
Новый 2022 год уже наступил для жителей островов Лайн и Кирибати (в 12:00 по киевскому времени), Новой Зеландии (13:00), Маршалловых островов (14:00), Австралии (15:00), Южной и Северной Кореи (17):00), а также для жителей Японии (17:00).
Вот как встретили Новый год в Новой Зеландии:
В Австралии:
В Северной Корее:
В Южной Корее:
В Японии:
Позже всех его встретят жители Самоа – в 13:00 1 января.
- В Киеве с начала января 2022 года коммунальные предприятия начнут принимать на утилизацию новогодние елки. Пункты приема елок будут работать в будние дни с 07:00 до 21:00 до конца января, а некоторые в субботу с 08:00 до 13:00. Вот перечень адресов.