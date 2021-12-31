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Бывший премьер-министр Николай Азаров подал в Окружной админсуд Киева иск против СБУ и СНБО

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Гонтарь Владимир / УНИАН

Окружной административный суд города Киева зарегистрировал иск к Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны от бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

Об этом суд сообщил в пятницу, 31 декабря.

Азаров требует:

Иск касается санкций, которые 9 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие. Под них попали также бывший президент Украины Виктор Янукович и олигарх Сергей Курченко.