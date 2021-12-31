В Лондоне на Новый год зазвонят часы Биг-Бена. Впервые за четыре года

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James Newcombe / Unsplash

В Англии впервые с 2017 года зазвонят одни из самых известных часов в мире — в часовой башне Биг-Бен, и случится это в ночь перед Новым годом. Об этом сообщает CNN.

Сегодня, 31 декабря, в канун Нового года, часы будут бить в 16:00, 21:00, 22:00, 23:00 и в полночь. Вечером подсветят только восточный циферблат часов — тот, который повернут к реке Темза. Уже было несколько репетиций звона, чтобы убедиться, что все в рабочем состоянии: местные жители слышали его периодически 29 и 30 декабря.

В последний раз Биг-Бен звенел 21 августа 2017 года – перед тем как пройти интенсивный и необходимый ремонт. В часах за это время почистили циферблат, ударный механизм и около тысячи деталей.

Ранее в этом году ремонтники обнаружили в часах значительные повреждения времен Второй мировой войны в результате бомбардировки. Убытки, обнаруженные только тогда, когда мастера смогли разобрать часы полностью, добавили больше времени и денег на проект ремонта. Несмотря на задержки, команде удалось завершить ремонт в 2021 году. Это самый большой ремонтный проект в истории столицы Британии, стоимость которого составляет около $107 миллионов.

Часовая башня Биг-Бен находится внутри Башни Елизаветы в здании лондонского парламента, часы отслеживают время в Лондоне с 1859 года. Часовой механизм извещает звоном малых колоколов о прохождении каждой четверти часа, а в начале каждого часа звучит Большой звон. Первый удар молота о Биг-Бен совершенно точно совпадает с первой секундой начинающегося часа.

Впервые по радио колокол Биг-Бена передали, когда встречали 1924 год. Эта традиция сохраняется до сих пор. Большой звон не звонил во время похорон сэра Уинстона Черчилля 30 января 1965 года, а также во время похорон Маргарет Тэтчер 17 апреля 2013 года.