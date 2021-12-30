СНБО ввел санкции против участников строительства Керченского моста и крымских «судов»

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Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против компаний-участниц строительства Керченского моста, а также против российских оккупационных судов.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Санкции введены в отношении 6 физических лиц и 24 юридических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации перехода через Керченский пролив, организации железнодорожного сообщения в оккупированный Крым и нанесению ущерба культурному наследию Севастополя.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявили, что за Крымский мост под санкции попали и иностранные лица.

Также в санкционный список внесены 18 физических лиц, причастных к вынесению неправосудных судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины. Летом этого года Украина обещала санкции за преследование ПЦУ в Крыму.

Кроме этого, санкции ввели против 52 физлиц, которые занимают руководящие должности в структуре оккупационной администрации РФ.