Эстония готова предоставить Украине системы Javelin и 122-мм гаубицы. Но должна согласовать это с США и Германией

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United States Army / Wikipedia

Министерство обороны Эстонии согласилось предоставить Украине системы Javelin и гаубицы 122 мм калибра. Однако на это нужно получить разрешение от США и Германии.

Об этом заявил ERR начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны Пеетер Каймет.

«Мы помогли в подготовке украинских военных медиков, артиллеристов, бойцов отрядов специального назначения, а также в обмене информацией с нашими военнослужащими», — отметил он.

Однако теперь, в условиях существования угрозы вторжения со стороны России, Эстония планирует нарастить поддержку Украине.

По словам Каймета, поставки Javelin должны быть согласованы с США как производителем систем. Аналогичная ситуация и с гаубицами – Эстония получила их от Финляндии, а та от Германии. Поэтому эстонцы должны получить разрешение и от Финляндии, и от Германии на передачу этого вооружения.