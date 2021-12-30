Нардеп от «Слуги народа» Алексей Ковалев задекларировал «4 канал» как подарок. Вероятно, от родителей

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Алексей Ковалев / Facebook

Народный депутат от правящей партии «Слуга народа» Алексей Ковалев задекларировал покупку ООО «ТРК Интеррадио» («4 канал») как подарок, вероятно, от родителей.

Соответствующие изменения 29 декабря он внес в свою декларацию.

В ней указано, что 24 декабря он получил в подарок от Ивана и Натальи Ковалевых по 50% в уставном капитале «ТРК Интеррадио». Указанная стоимость подарков — 4 363 510 грн. Такая же сумма (+1 грн) была внесена в уставной фонд при смене владельца, когда канал перешел во владение Ковалева.

Также нардеп указал, что 24 декабря получил от Ивана Ковалева 39% в уставном капитале ООО «Ар Ти Ай Продакшн», оцененных в 195 тысяч гривен. Эта компания занимается производством фильмов и телепрограмм.

В комментарии «Украинской правде» депутат заявил, что активы были куплены на деньги семьи.

Сам депутат в 2020 году указывал в декларации, что имеет доход лишь от работы в Верховной Раде (зарплата). Также он декларировал два дома матери в Херсонской области, ее земельный участок и автомобиль BMW X6 2020 года выпуска. На счету у нардепа было 540 тысяч гривен, а также 4 млн грн и $101 тысяч наличными.