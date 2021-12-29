В новогоднюю ночь силовики перейдут на усиленный режим. Дежурить будут около 10 тысяч правоохранителей

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В Украине в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, полиция и Национальная гвардия будут работать в усиленном режиме. Как минимум в 500 городах страны запланированы мероприятия, охранять их будут около 10 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Из 10 тысяч правоохранителей, две тысячи — нацгвардейцы. Все силовики будут следить за безопасностью на улицах и на дорогах, а также предупреждать мелкие преступления (хулиганство, драки, запуск салютов и петард в общественных местах).

Интересно, что в прошлом году в новогоднюю ночь дежурило по стране около 23 тысяч правоохранителей.

В полиции напомнили, что в праздничные дни правоохранители усиливают контроль за дорожным движением.