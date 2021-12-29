Экс-нардеп Сергей Лещенко возвращается в набсовет «Укрзалізниці»
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Гонтарь Владимир / УНИАН
Кабинет министров утвердил победителей конкурса на должности членов наблюдательного совета «Укрзалізниці», вернув в кресло экс-нардепа Сергея Лещенко, против которого выступали во Временной следственной комиссии Верховной Рады.
Об этом сообщили центр Ukraine Rail Monitoring и депутат Алексей Гончаренко, участвующий в заседании правительства.
Независимыми членами наблюдательного совета станут Анатолий Амелин, Александр Долл, Якуб Карновски и Гепард Хафер, а от государства в набсовет прошли Лещенко, Давид Ломджария и С. В. Москаленко.
- В сентябре 2021 года Кабмин не продлил контракты с главой наблюдательного совета «Укрзалізниці» и тремя членами, среди которых был и Лещенко. Их полномочия завершились 21 сентября. После этого Министерство инфраструктуры подало новых кандидатов на должности государственных членов набсовета УЗ.