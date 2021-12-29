Правительство упростило правила пересечения КПВВ с оккупированными территориями: отменяется приложение «Вдома» и самоизоляция

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Фото УНИАН

Кабинет министров Украины 29 декабря единогласно отменил необходимость устанавливать приложение «Вдома» или сидеть на самоизоляции при пересечении пунктов пропуска на Донбассе и на административной границе с Крымом.

Об этом заявила министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук на пресс-конференции 29 декабря.

«Мы отменили приложение «Вдома» для тех, кто пересекает КПВВ, — для тех, кто во время пересечения пунктов пропуска ищет смартфон, если нет денег, чтобы его купить. Людям не нужно больше платить деньги каким-то дельцам, пытающимся продать приложение. Это очень большой шаг», – заявила Верещук.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уточнил в Facebook, что отменили и требование самоизоляции для украинцев, которые въезжают с временно оккупированных территорий.

Решение вступает в силу в четверг, 30 декабря. С завтрашнего дня люди могут пересечь КПВВ и бесплатно сделать тест на коронавирус. Раньше было так: если человек при пересечении границы по каким-либо причинам не мог установить приложение «Вдома», он должен был пройти 10-дневную самоизоляцию. Если есть возможность установитьприложение , то человек все равно отправлялся на самоизоляцию, которая заканчивалась, когда в приложение приходил отрицательный результат теста, сделанный после пересечения КПВВ. Это касалось невакцинированных.

Если вакцина есть (хотя бы одна доза препарата, одобренного ВОЗ), то при пересечении КПВВ нужно показать сертификат. Кстати, на пунктах пропуска можно вакцинироваться — вот инструкция от Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.