В Казахстане официально отменили смертную казнь

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Казахстан полностью отменил смертную казнь — поправки к законодательству 29 декабря подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев, ранее их одобрил парламент.

Закон стал необходим после того, как в январе страна ратифицировала второй протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН.

Закон вносит поправки в уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный кодексы и ряд законов. В уголовном кодексе статья «смертная казнь» как исключительная мера наказания исключается полностью.

Мораторий на смертную казнь действовал в Казахстане с 2003 года. При этом мораторий не отменял смертную казнь как вид уголовного наказания. Ее могли исполнить, если бы отменили мораторий. С 2004 года в Казахстане вместо смертной казни применяли пожизненное лишение свободы.

Смертную казнь в Казахстане применяли в отношении людей, осужденных за террористические преступления, связанные с гибелью людей, за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время, и за посягательство на жизнь президента страны. Людей расстреливали. С момента провозглашения независимости Казахстана (1991 год) исполнили 536 смертных приговоров, последний датируется 2003 годом.

Сейчас смертная казнь действует, в частности, в Беларуси, Таджикистане и оккупированной Абхазии.