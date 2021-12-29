В Казахстане официально отменили смертную казнь
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
UN Geneva / Flickr
Казахстан полностью отменил смертную казнь — поправки к законодательству 29 декабря подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев, ранее их одобрил парламент.
Закон стал необходим после того, как в январе страна ратифицировала второй протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН.
Закон вносит поправки в уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный кодексы и ряд законов. В уголовном кодексе статья «смертная казнь» как исключительная мера наказания исключается полностью.
Мораторий на смертную казнь действовал в Казахстане с 2003 года. При этом мораторий не отменял смертную казнь как вид уголовного наказания. Ее могли исполнить, если бы отменили мораторий. С 2004 года в Казахстане вместо смертной казни применяли пожизненное лишение свободы.
Смертную казнь в Казахстане применяли в отношении людей, осужденных за террористические преступления, связанные с гибелью людей, за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время, и за посягательство на жизнь президента страны. Людей расстреливали. С момента провозглашения независимости Казахстана (1991 год) исполнили 536 смертных приговоров, последний датируется 2003 годом.
Сейчас смертная казнь действует, в частности, в Беларуси, Таджикистане и оккупированной Абхазии.
- Отсутствие смертной казни является обязательным условием пребывания государства в Совете Европы. Это стало одной из причин отмены смертной казни в Украине, где мораторий на исполнение смертных приговоров (людей расстреливали) впервые начал действовать в 1995 году, незадолго до вступления в эту международную организацию. Однако через несколько месяцев смертные приговоры снова продолжили исполнять, придя к выводу, что решение о моратории приняли без соблюдения надлежащей процедуры. В 1997 году мораторий на исполнение смертных приговоров снова начал действовать, и с тех пор Украина уже никогда никого не казнила. 29 декабря 1999 года Конституционный суд Украины признал, что смертная казнь противоречит Конституции Украины, чем окончательно закрыл путь к ее восстановлению. В 2000 году Верховная Рада Украины внесла изменения в Уголовный кодекс, которым окончательно изъяла понятие «смертная казнь» из официального списка уголовных наказаний Украины.
- Мораторий на смертную казнь в Советском Союзе действовал после войны с 1947 года, однако 12 января 1950 года она была восстановлена для «изменников родины, шпионов, подрывников-диверсантов». В период с 1960 по 1988 год в СССР расстреляли 24 тысячи человек. В основном это были уголовники. В последний раз смертная казнь в России была применена в 1996 году.